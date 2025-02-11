Иван Романов
мужской, родился 1791, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна1760 г.р.
ОтецРоман Фёдоров1759 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Николай Иванов1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Роман Фёдоров
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: ?
Призыв на военную службу
1812
Место жительства
1812
Военная служба
1812
Смерть
Неизвестно