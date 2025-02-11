Иван Романов 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Романов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1791, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна1760 г.р.
Отец
Роман Фёдоров1759 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Николай Иванов1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Роман Фёдоров

Мать: Анна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1812
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1812
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1812
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Смерть
Неизвестно

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