Уленгов Кайнула 10.10.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уленгов Кайнула

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Место рождения

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.10.1916

Дата смерти

18.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы

Военная служба
30.10.1937
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
01.09.1942
Орден Красного Знамени
Лечение в госпитале
11.03.1945
ЭГ 2939
Демобилизация
07.05.1946
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы

Военная награда
30.04.1988
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
18.05.1994
Березники, город Березники, Пермский край

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