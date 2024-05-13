Уленгов Кайнула
Место рождения
Дата рождения10.10.1916
Дата смерти18.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
30.10.1937
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
01.09.1942
Орден Красного Знамени
Лечение в госпитале
11.03.1945
ЭГ 2939
Демобилизация
07.05.1946
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы
Военная награда
30.04.1988
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
18.05.1994
Березники, город Березники, Пермский край