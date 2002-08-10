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Коротков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2002

Отец: Коротков Андрей Викторович

Мать: Короткова Наталья Юрьевна Юрьевна

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