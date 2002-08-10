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Коротков Иван Андреевич
Коротков Иван Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.2002
Пол
Мужской
Отец
Коротков Андрей Викторович
1980 г.р.
Мать
Короткова Наталья Юрьевна Юрьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2002
Отец:
Коротков Андрей Викторович
Мать:
Короткова Наталья Юрьевна Юрьевна
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