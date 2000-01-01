(Семенюта) Мария Аристарховна
Место рожденияТемрюк, Екатеринославская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Семенюта Аристарх Тихонович
Мать: Пелагея Андреевна
Темрюк, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
17.01.1896
Старый Крым
Рождение ребёнка
1896
Сын: Могильный Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович
Чердаклы
Рождение ребёнка
1898
Сын: Могильный Николай Васильевич
Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович
Мариуполь
Рождение ребёнка
1900
Сын: Могильный Федор Васильевич
Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович
Мариуполь
Рождение ребёнка
1903
Сын: Могильный Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович
Мариуполь
Рождение ребёнка
1905
Сын: Могильный Иван Васильевич
Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович
Мариуполь
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Могильный Илья Васильевич
Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович
Чердакли
Смерть
Неизвестно
1921
Причина смерти: Голод