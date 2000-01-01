(Семенюта) Мария Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семенюта) Мария Аристарховна

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Место рождения

Темрюк, Екатеринославская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Семенюта Аристарх Тихонович

Мать: Пелагея Андреевна

Темрюк, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Могильный Василий Самуилович

Старый Крым
Рождение ребёнка
1896

Сын: Могильный Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович

Чердаклы
Рождение ребёнка
1898

Сын: Могильный Николай Васильевич

Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович

Мариуполь
Рождение ребёнка
1900

Сын: Могильный Федор Васильевич

Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович

Мариуполь
Рождение ребёнка
1903

Сын: Могильный Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович

Мариуполь
Рождение ребёнка
1905

Сын: Могильный Иван Васильевич

Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович

Мариуполь
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Могильный Илья Васильевич

Отец ребёнка: Могильный Василий Самуилович

Чердакли
Смерть
Неизвестно
1921
Причина смерти: Голод
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