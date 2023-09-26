Иванов Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1970

Отец: Иванов Анатолий Павлович

Мать: Иванова Зоя

Рождение ребёнка
02.12.1999

Сын: Иванов Матвей Евгеньевич

Мать ребёнка: Екатерина

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.2004

Дочь: Карина Евгеньевна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
25.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

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