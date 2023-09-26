Иванов Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1970
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1970
Отец: Иванов Анатолий Павлович
Мать: Иванова Зоя
Рождение ребёнка
02.12.1999
Мать ребёнка: Екатерина
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.2004
Дочь: Карина Евгеньевна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
25.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина