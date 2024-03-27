Мухамадшарипова 2-Ая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадшарипова 2-Ая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадшарипов Илал

Отец ребёнка: Мухамадшарипов Тимербай

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жамиля Тимербаевна

Отец ребёнка: Мухамадшарипов Тимербай

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамадшарипов Тимербай

Смерть
Неизвестно
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
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