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Слободчуков Григорий Павлович

Место рождения

Зеленодольское

Дата рождения

1922

Дата смерти

29.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Слободчуков Павел

Мать: Слободчукова Ольга

Военная служба
С 1941 по 29.11.1942
Род войск: 107 отд. стр. бригада, 4 рота, (ппс 1752, в/ч 005) Воинское звание: красноармеец Должность, специальность: сапёр, разведчик Откуда прибыл: Горьковская обл. ппс 1752 в/ч 005
Смерть
29.11.1942
Причина смерти: погиб в WW2

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