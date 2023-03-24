Слободчуков Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти29.11.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Слободчуков Павел
Мать: Слободчукова Ольга
Военная служба
С 1941 по 29.11.1942
Род войск: 107 отд. стр. бригада, 4 рота, (ппс 1752, в/ч 005) Воинское звание: красноармеец Должность, специальность: сапёр, разведчик Откуда прибыл: Горьковская обл. ппс 1752 в/ч 005
Смерть
29.11.1942
Причина смерти: погиб в WW2