Волоцко Иван Ахремов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Волоцко Ахрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1800
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Волоцко Февронья Демидова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1803