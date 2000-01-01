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Волоцко Иван Ахремов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Волоцко Ахрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Волоцко Афанасий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1800

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Волоцко Февронья Демидова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцко Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцко Февронья Демидова

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1803
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