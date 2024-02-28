Гнедов Николай Феодоров
Место рожденияд.Пешково, Ногинский район, Московская область
Дата рождения29.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гнедова Татьяна Петровна
Упоминание
Неизвестно
Московская губерния. Богородский уезд. Глухово село, Троицкая церковь. | 1908 | МК. | Восприемники Московской губернии Коломенского уезда Непецынской волости деревни Кузелки крестьянин Родион Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1935
Дочь: (Гнедова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гнедова Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно