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Гнедов Николай Феодоров

Место рождения

д.Пешково, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

29.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908

Отец: Гнедов Феодор Иванов

Мать: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнедова Татьяна Петровна

Упоминание
Неизвестно
Московская губерния. Богородский уезд. Глухово село, Троицкая церковь. | 1908 | МК. | Восприемники Московской губернии Коломенского уезда Непецынской волости деревни Кузелки крестьянин Родион Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1935

Дочь: (Гнедова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гнедова Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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