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Панин Пётр Павлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.08.1888

Дата смерти

После 14.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1888

Отец: Панихин-Панин Павел Павлович

Мать: Панихина-Панина Екатерина Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.09.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.10.1907

Жена: Панина (Уланова) Мария Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1911

Дочь: (Панина) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Панина (Уланова) Мария Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1917

Сын: Панин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Панина (Уланова) Мария Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.03.1917

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