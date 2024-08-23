Панин Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения31.08.1888
Дата смертиПосле 14.03.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1888
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.09.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.10.1907
Рождение ребёнка
19.07.1911
Дочь: (Панина) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Панина (Уланова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1917
Мать ребёнка: Панина (Уланова) Мария Михайловна
Смерть
После 14.03.1917