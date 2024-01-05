Рыбка (Едличкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти?.07.1969
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1897
Рождение ребёнка
Около 1898
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
25.10.1902
Дочь: Ваврина Агнесса (Анешка) Ивановна
Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович
Работала заведующей колхозной столовой в Чехограде. После расстрела мужа была дояркой. После переезда в Мелитополь в 1945 году работала уборщицей в магазине тканей с 1950 года. Была доброй и настойчив... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1904
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1907
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.07.1969