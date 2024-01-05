Рыбка (Едличкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбка (Едличкова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

?.07.1969

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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1902 г.р.
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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Около 1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: Ваврина Агнесса (Анешка) Ивановна

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Работала заведующей колхозной столовой в Чехограде. После расстрела мужа была дояркой. После переезда в Мелитополь в 1945 году работала уборщицей в магазине тканей с 1950 года. Была доброй и настойчив... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

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Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбка Иван Иванович

Смерть
?.07.1969
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