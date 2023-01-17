Карелин Андрей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарелин Андрей Осипович

Карелин Андрей Осипович

avatar

Место рождения

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1865
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1866
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1906
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close