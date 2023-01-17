Карелин Андрей Осипович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1866
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1906