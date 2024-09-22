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Прокоп Осипов

Место рождения

Гаврильцево, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: Осип Емельянов

Мать: Марфа Трифанова

Гаврильцево, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
03.02.1878 ст.

Жена: Миропия Васильева

Гаврильцево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.

Сын: Осипов Михаил Прокопьев

Мать ребёнка: Миропия Васильева

Гаврильцево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Осипов Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Миропия Васильева

Гаврильцево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Осипов Павел Прокопьев

Мать ребёнка: Миропия Васильева

Гаврильцево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Осипов Николай Прокопьев

Мать ребёнка: Миропия Васильева

Гаврильцево, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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