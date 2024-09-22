Прокоп Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Отец: Осип Емельянов
Мать: Марфа Трифанова
Бракосочетание
03.02.1878 ст.
Жена: Миропия Васильева
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Миропия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Мать ребёнка: Миропия Васильева
Рождение ребёнка
1886 ст.
Мать ребёнка: Миропия Васильева
Рождение ребёнка
1894 ст.
Мать ребёнка: Миропия Васильева
Смерть
Неизвестно