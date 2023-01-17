Парамонова (Конькова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Конькова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Серов, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

11.01.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Серов, Серовский, Свердловская область
Образование
С 1971 по 1973
Серов, Серовский, Свердловская область
22 школа
Образование
С 1973 по 1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина, УрГУ им. А.М. Горького, УПИ им. С.М. Кирова) факультет журналис... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1981

Сын: Парамонов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1988

Дочь: Фицова Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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