Парамонова (Конькова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1971 по 1973
22 школа
Образование
С 1973 по 1978
УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина, УрГУ им. А.М. Горького, УПИ им. С.М. Кирова) факультет журналис... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1981
Сын: Парамонов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1988
Дочь: Фицова Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан