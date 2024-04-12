Юрьева (Дорогина) Агафья Ионовна
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Дорогин Ион
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
27.01.1855
Сын: Юрьев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович
Работа или профессия
Неизвестно