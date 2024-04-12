Юрьева (Дорогина) Агафья Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Дорогина) Агафья Ионовна

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дорогин Ион

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.01.1855

Сын: Юрьев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Юрьев Михаил Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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