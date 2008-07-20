Гаршин Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1955
Дата смерти20.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1955
Отец: Гаршин Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
1973
Образовательное учреждение: СОШ с. Ивановка
Рождение ребёнка
27.01.1974
Рождение ребёнка
18.08.1976
Рождение ребёнка
06.11.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаршина Надежда Ивановна
Смерть
20.07.2008