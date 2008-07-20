Гаршин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршин Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1955

Дата смерти

20.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1955

Отец: Гаршин Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Образование
1973
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образовательное учреждение: СОШ с. Ивановка
Рождение ребёнка
27.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаршина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаршина Надежда Ивановна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаршина Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаршина Надежда Ивановна

Смерть
20.07.2008
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