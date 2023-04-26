Кашина Просковья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1875
Муж: Кашин Иван Иванович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1876
Дочь: (Кашина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно