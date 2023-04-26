Кашина Просковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Просковья Кузьминична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1875

Муж: Кашин Иван Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1876

Дочь: (Кашина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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