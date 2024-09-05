Михайлов Никифор
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Антонов Михаил
Мать: Лукьянова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифлорова Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Жена: Ларионова Устина
Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.08.1877 ст.
Дочь: Никифорова Наталья
Мать ребёнка: Ларионова Устина
Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.
Дочь: Никифорова Федосья
Мать ребёнка: Ларионова Устина
Смерть
Неизвестно