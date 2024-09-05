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Михайлов Никифор

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Место рождения

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Антонов Михаил

Мать: Лукьянова Анна

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифлорова Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Жена: Ларионова Устина

Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.08.1877 ст.

Дочь: Никифорова Наталья

Мать ребёнка: Ларионова Устина

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.

Дочь: Никифорова Федосья

Мать ребёнка: Ларионова Устина

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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