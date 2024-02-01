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Толстых Гурей Емельянович

Место рождения

село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии (на 1750 )

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

05.09.1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: Толстой Емельян Степанович

Мать: Толстая Дарья Ивановна

село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии (на 1750 )
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Толстых Пётр Гуреевич

Мать ребёнка: Толстых Прасковья Максимовна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
05.09.1820 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
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