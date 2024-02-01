Толстых Гурей Емельянович
Место рождениясело Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии (на 1750 )
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смерти05.09.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Отец: Толстой Емельян Степанович
Мать: Толстая Дарья Ивановна
село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии (на 1750 )
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Мать ребёнка: Толстых Прасковья Максимовна
Смерть
05.09.1820 ст.