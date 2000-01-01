Грухина (Копосова) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Грухин Иван Иванович
Отец ребёнка: Грухин Иван Борисович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Грухин Иван Борисович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Грухин Иван Борисович
Смерть
Неизвестно