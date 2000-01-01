Грухина (Копосова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухина (Копосова) Параскева Михайловна

Грухина (Копосова) Параскева Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Грухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Борисович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Грухин Иван Борисович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Грухин Иван Борисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close