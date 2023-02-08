Лебедева Наталья Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

10.02.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Морозова (Лебедев) Варвара

Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лебедев Константин

Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Лебедев Николай

Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий

Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: (Лебедева) Мария

Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 27.01.1876

Сын: Лебедев Василий

Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1877

Сын: Лебедев Петр

Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
10.02.1884
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Паралич
Похороны
13.02.1884
Петропавловское кладбище

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