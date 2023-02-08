Лебедева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти10.02.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Морозова (Лебедев) Варвара
Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Лебедев Константин
Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Лебедев Николай
Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: (Лебедева) Мария
Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 27.01.1876
Сын: Лебедев Василий
Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий
Рождение ребёнка
22.06.1877
Сын: Лебедев Петр
Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий
Смерть
10.02.1884
Причина смерти: Паралич
Похороны
13.02.1884
Петропавловское кладбище