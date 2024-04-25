Горшков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
21.11.1950
Сын: Горшков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Горшкова Екатерина Алексеевна
Валтово, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Горшкова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Горшкова Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно