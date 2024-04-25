Горшков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Горшков Михаил Яковлевич

Мать: Горшкова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
21.11.1950

Сын: Горшков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Горшкова Екатерина Алексеевна

Валтово, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Горшкова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Горшкова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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