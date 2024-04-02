Боковенко (Блинова) Светлана/Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Рождение ребёнка
1984
Сын: Боковенко Максим Владимирович
Отец ребёнка: Боковенко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Гаврик Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Боковенко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Струнова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Боковенко Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно