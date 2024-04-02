Боковенко (Блинова) Светлана/Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоковенко (Блинова) Светлана/Галина Владимировна

Боковенко (Блинова) Светлана/Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Блинов Владимир Александрович

Мать: Блинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Боковенко Максим Владимирович

Отец ребёнка: Боковенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Гаврик Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Боковенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Струнова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Боковенко Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боковенко Владимир Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close