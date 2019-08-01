Лобач Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобач Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1959

Дата смерти

?.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.12.2009

Жена: не указана

Смерть
?.08.2019
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