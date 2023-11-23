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Семён Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Михаил Андреев

Мать: Мария Петрова

Семен Михайлович (1739 — 1796) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Умер 18 июня 1796 года. Жена его Капитолина1 Тимофеевна,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитолина Тимофеева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева

Иоанн Семенович (1765 — ок. 1833) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Семена Михайловича. В школах не обучался. Служил пономарем в том же селе. С 1790 года — священник села Стар... Показать все
Рождение ребёнка
1771

Сын: Захарий Семёнов

Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева

Смерть
1796

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