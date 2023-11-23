Семён Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Михаил Андреев
Мать: Мария Петрова
Семен Михайлович (1739 — 1796) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Умер 18 июня 1796 года. Жена его Капитолина1 Тимофеевна,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капитолина Тимофеева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иоанн Семёнов
Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева
Иоанн Семенович (1765 — ок. 1833) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Семена Михайловича. В школах не обучался. Служил пономарем в том же селе. С 1790 года — священник села Стар... Показать все
Рождение ребёнка
1771
Сын: Захарий Семёнов
Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Капитолина Тимофеева
Смерть
1796