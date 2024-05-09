Хорсун Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорсун Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Хорсун Глафира Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорсун Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Хорсун Глафира Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорсун Глафира Кононовна
Работа или профессия
Неизвестно
Кожушки, Речицкий уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно