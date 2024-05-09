Хорсун Иван Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорсун Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорсун Федор (Феодор Евфимов) Ефимович

Мать: Хорсун Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорсун Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Хорсун Глафира Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорсун Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Хорсун Глафира Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорсун Глафира Кононовна

Работа или профессия
Неизвестно
Кожушки, Речицкий уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно

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