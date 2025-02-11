Марфин Пётр Никифоров
мужской, родился 1871, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 24.09.1875, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМарфин Никифор ИовлевДо 1850 г.р.
МатьМарфина Евдокия ПетроваДо 1850 г.р.
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Рождение
1871
Отец: Марфин Никифор Иовлев
Мать: Марфина Евдокия Петрова
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.09.1875
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область