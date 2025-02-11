Марфин Пётр Никифоров 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфин Пётр Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 24.09.1875, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Марфин Никифор ИовлевДо 1850 г.р.
Мать
Марфина Евдокия ПетроваДо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Марфин Никифор Иовлев

Мать: Марфина Евдокия Петрова

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.09.1875
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | От скарлотины

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