Гильфанов Рустам Масгутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильфанов Рустам Масгутович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.?

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.?

Отец: Гильфанов Масгут Гильфанович

Мать: не указана

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