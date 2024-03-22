Власова (Федяшева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Федяшева) Анна Федоровна

Место рождения

Канаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Федяшев Федор

Мать: Букина Елена

Канаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.08.1935

Сын: Власов Василий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Николаевич

с. Можаровка Городищенского района Пензенской области
Рождение ребёнка
1937

Сын: Власов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Николаевич

с. Можаровка Городищенкого района Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танюшкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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