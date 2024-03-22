Власова (Федяшева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Федяшев Федор
Мать: Букина Елена
Рождение ребёнка
28.08.1935
Отец ребёнка: Власов Иван Николаевич
с. Можаровка Городищенского района Пензенской области
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Власов Иван Николаевич
с. Можаровка Городищенкого района Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танюшкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно