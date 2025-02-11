Мария Васильева 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анастасия Ефимова1823 г.р.
Отец
Василий Анисимов1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Василий Анисимов

Мать: Анастасия Ефимова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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