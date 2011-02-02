Югринова -Язева Зоя Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1929
Дата смерти02.02.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929
Отец: Язев Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
03.01.1953
Сын: Югринов Вячеслав Евгеньевич
Отец ребёнка: Югринов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1957
Сын: Югринов Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Югринов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1959
Сын: Югринов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Югринов Евгений Иванович
Смерть
02.02.2011