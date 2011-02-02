Югринова -Язева Зоя Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югринова -Язева Зоя Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1929

Дата смерти

02.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929

Отец: Язев Даниил Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1953

Сын: Югринов Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Югринов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1957

Сын: Югринов Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Югринов Евгений Иванович

Мутиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.10.1959

Сын: Югринов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Югринов Евгений Иванович

Мутиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Смерть
02.02.2011
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