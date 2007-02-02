Прахова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прахова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1923

Дата смерти

02.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923

Отец: Коновалов Иван Фёдорович

Мать: Коновалова Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
22.01.1946

Сын: Прахов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Прахов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
01.11.1951

Дочь: Прахова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Прахов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
06.08.1955

Сын: Прахов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Прахов Михаил Сергеевич

Смерть
02.02.2007
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