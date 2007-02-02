Прахова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1923
Дата смерти02.02.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923
Рождение ребёнка
22.01.1946
Сын: Прахов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Прахов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1951
Дочь: Прахова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Прахов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
06.08.1955
Отец ребёнка: Прахов Михаил Сергеевич
Смерть
02.02.2007