Дорохов Мефодий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дорохов Николай Мефодьевич
Мать ребёнка: Синицына Ефимья Павловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Дорохов Михаил Мефодьевич
Мать ребёнка: Синицына Ефимья Павловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Дорохов Константин Мефодьевич
Мать ребёнка: Синицына Ефимья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Ефимья Павловна
Смерть
1967