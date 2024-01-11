Дорохов Мефодий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Мефодий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дорохов Николай Мефодьевич

Мать ребёнка: Синицына Ефимья Павловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Дорохов Михаил Мефодьевич

Мать ребёнка: Синицына Ефимья Павловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дорохов Константин Мефодьевич

Мать ребёнка: Синицына Ефимья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Ефимья Павловна

Смерть
1967
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