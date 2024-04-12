Корсунова Пелагея Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
19.08.1870
Дочь: Васса Елисеевна
Отец ребёнка: Корсунов Елисей Наумович
Рождение ребёнка
27.09.1873
Дочь: Улита Елисеевна
Отец ребёнка: Корсунов Елисей Наумович
ГАДО Ф - 265-1-2,м/к 1873г.лист № 30,зап.№ 42.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно