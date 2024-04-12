Корсунова Пелагея Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова Пелагея Моисеевна

Корсунова Пелагея Моисеевна

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1870

Дочь: Васса Елисеевна

Отец ребёнка: Корсунов Елисей Наумович

Рождение ребёнка
27.09.1873

Дочь: Улита Елисеевна

Отец ребёнка: Корсунов Елисей Наумович

ГАДО Ф - 265-1-2,м/к 1873г.лист № 30,зап.№ 42.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Елисей Наумович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close