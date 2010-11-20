Сухова (Бочкарева) АННА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1920
Дата смерти20.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
МОГУТОВСКИЙ Сель-Совет
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Поселок МОГУТОВСКИЙ Челябинская.обл.
Смерть
20.11.2010