Сухова (Бочкарева) АННА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Бочкарева) АННА ИВАНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1920

Дата смерти

20.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Муж: Сухов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

МОГУТОВСКИЙ Сель-Совет
Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Поселок МОГУТОВСКИЙ Челябинская.обл.
Смерть
20.11.2010
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