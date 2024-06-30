Чермошенцева Матрона Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧермошенцева Матрона Евсигнеева

Чермошенцева Матрона Евсигнеева

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чермошенцев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чермошенцева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чермошенцева Домна Алексеевна

Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Чермошенцева Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Чермошенцева Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.