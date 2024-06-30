Чермошенцева Матрона Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чермошенцева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чермошенцева Домна Алексеевна
Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Чермошенцева Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Чермошенцева Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Чермошенцев Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно