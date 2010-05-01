Халикова (Янбекова) Раиса Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халикова (Янбекова) Раиса Хусаиновна

Место рождения

д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР

Дата рождения

Около ?.06.1960

Дата смерти

Около ?.05.2010

Пол

Женский

Отец

Около 1926 г.р.

Мать

Около 1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1960

Отец: Янбеков Хусайин Хасанович

Мать: Янбекова Хусниямал

д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
03.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиков Фарит

д.Волостновка, Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиков Фарит

д.Волостновка, БАССР
Смерть
Около ?.05.2010
д.К.алдарово, РФ, РБ
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово
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