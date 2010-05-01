Халикова (Янбекова) Раиса Хусаиновна
Место рожденияд.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Дата рожденияОколо ?.06.1960
Дата смертиОколо ?.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около ?.06.1960
Отец: Янбеков Хусайин Хасанович
Мать: Янбекова Хусниямал
д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
03.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халиков Фарит
д.Волостновка, Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халиков Фарит
д.Волостновка, БАССР
Смерть
Около ?.05.2010
д.К.алдарово, РФ, РБ
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово