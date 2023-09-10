Седько Павел Мартынович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Седько Мартын Ефремович
Мать: Седько Ксения Ивановна
Бракосочетание
Около 1918
Место жительства
Между 1918 и 1930
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Седько) Зоя Павловна
Мать ребёнка: Седько Елена Александровна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Седько Елена Александровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Седько) Антонида Павловна
Мать ребёнка: Седько Елена Александровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Седько) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Седько Елена Александровна
Раскулачивание
1931
Место жительства
1931
Чернышевка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно