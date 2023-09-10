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Седько Павел Мартынович

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Седько Мартын Ефремович

Мать: Седько Ксения Ивановна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1918

Жена: Седько Елена Александровна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Между 1918 и 1930
Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Седько) Зоя Павловна

Мать ребёнка: Седько Елена Александровна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Седько Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Седько Елена Александровна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Седько) Антонида Павловна

Мать ребёнка: Седько Елена Александровна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Седько) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Седько Елена Александровна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Раскулачивание
1931
Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
1931
Чернышевка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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