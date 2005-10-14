Курчина (Кузьмина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчина (Кузьмина) Анна

Место рождения

Ботково, Россия

Дата рождения

10.05.1926

Дата смерти

14.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926

Отец: Кузьмин Семен

Мать: Кузьмина Екатерина

Ботково, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1964

Дочь: Ефимова Галина

Отец ребёнка: Лебедев Николай

город Окуловка, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курчин Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай

Смерть
14.10.2005
город Окуловка, Россия
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