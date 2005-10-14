Курчина (Кузьмина) Анна
Место рожденияБотково, Россия
Дата рождения10.05.1926
Дата смерти14.10.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926
Отец: Кузьмин Семен
Мать: Кузьмина Екатерина
Ботково, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1964
Дочь: Ефимова Галина
Отец ребёнка: Лебедев Николай
город Окуловка, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Кузьмин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курчин Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Лебедев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Николай
Смерть
14.10.2005
город Окуловка, Россия