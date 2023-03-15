Кувалдина (Аввакумова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1941
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1961
Отец ребёнка: Кувалдин Николай Степанович
Рождение ребёнка
04.07.1964
Сын: Одинцов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кувалдин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2020