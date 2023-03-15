Кувалдина (Аввакумова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина (Аввакумова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1941

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1961

Сын: Кувалдин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Кувалдин Николай Степанович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1964

Сын: Одинцов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кувалдин Николай Степанович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувалдин Николай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
2020
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