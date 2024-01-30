Репина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Варфоломей Леонтьевич
Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Репина Иулиания Леонтьевна
Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
12.04.1869
Дочь: Курьянова (Репина) Фомаида Леонтьевна
Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович
Смерть
Неизвестно