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Репина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Варфоломей Леонтьевич

Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Репин Лука Леонтьевич

Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Репин Киприян Леонтьевич

Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Репина Иулиания Леонтьевна

Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
12.04.1869

Дочь: Курьянова (Репина) Фомаида Леонтьевна

Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Репин Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Репин Леонтий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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