неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов
Смерть
Неизвестно