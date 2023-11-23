неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милков Кузьма Никитин

Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Милков) Никита Иванов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: (Милков) Никита Иванов

Смерть
Неизвестно

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