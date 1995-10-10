Литвинов Борис Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1925
Дата смерти10.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925
Рождение ребёнка
26.07.1951
Сын: Литвинов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Литвинова Вера Александровна
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Литвинова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Литвинова Вера Александровна
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.10.1995