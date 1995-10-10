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Литвинов Борис Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1925

Дата смерти

10.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925

Отец: Литвинов Яков Николаевич

Мать: Литвинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1951

Сын: Литвинов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Литвинова Вера Александровна

Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Литвинова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Литвинова Вера Александровна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.10.1995
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