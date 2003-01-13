Бодрова (Рязанцева) Валентина Егоровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1947
Дата смерти13.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1947
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.08.1969
Рождение ребёнка
24.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бодров Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бодров Анатолий Иванович
Смерть
13.01.2003