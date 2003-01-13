Бодрова (Рязанцева) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрова (Рязанцева) Валентина Егоровна

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Место рождения

Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.10.1947

Дата смерти

13.01.2003

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1947

Отец: Рязанцев Егор Ильич

Мать: Рязанцева (Пахунова) Мария Егоровна

Инихово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
31.08.1969

Муж: Бодров Анатолий Иванович

Барятино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бодров Анатолий Иванович

Барятино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бодров Анатолий Иванович

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.01.2003
Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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