Андрей Евдокимов
мужской, родился 1785, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1842, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕвдоким Наумов1756 г.р.
Дети
Захар Андреев1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Евдоким Наумов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Захар Андреев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1835
Смерть
1842
Место жительства
1850