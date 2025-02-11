Андрей Евдокимов 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Евдокимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1785, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1842, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Евдоким Наумов1756 г.р.
Дети
Захар Андреев1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Евдоким Наумов

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Захар Андреев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
1842
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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