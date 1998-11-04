Григорьев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1927

Дата смерти

04.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Григорьев Валерий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.1998
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