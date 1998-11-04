Григорьев Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1927
Дата смерти04.11.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Григорьев Валерий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.11.1998