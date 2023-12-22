Костливцева (Лукина) Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костливцева (Лукина) Екатерина Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1914

Дата смерти

21.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914

Отец: Лукин Евдоким

Мать: Лукина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костливцев Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Костливцев Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костливцева Ида Евгеньевна

Отец ребёнка: Костливцев Евгений Петрович

Смерть
21.11.1984
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