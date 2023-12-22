Костливцева (Лукина) Екатерина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1914
Дата смерти21.11.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914
Отец: Лукин Евдоким
Мать: Лукина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костливцев Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Костливцев Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костливцева Ида Евгеньевна
Отец ребёнка: Костливцев Евгений Петрович
Смерть
21.11.1984