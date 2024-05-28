Пухов Василий Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухова Пелагея (Прасковья) Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна
Рождение ребёнка
?.02.1877
Дочь: Рукавишникова (Пухова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна
Смерть
Неизвестно