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Пухов Василий Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна

Давыдово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна

Давыдово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пухова Пелагея (Прасковья) Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна

Давыдово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.02.1877

Дочь: Рукавишникова (Пухова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пухова Ефимия Харитоновна

Давыдово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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