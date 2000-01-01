Шарфи (Шафей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарфи (Шафей)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хурамша (Курамша)

Мать: Халимзяпар

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шарифзямал

Мать ребёнка: Сахибзямал

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Махубхямал

Мать ребёнка: Сахибзямал

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухаметгали

Мать ребёнка: Сахибзямал

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бибигайша

Мать ребёнка: Сахибзямал

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухаметвали

Мать ребёнка: Сахибзямал

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметзариф

Мать ребёнка: Сахибзямал

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Асма

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Хадича

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мадина

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малика

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мадифа

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Махира

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1882

Сын: Махисарвар

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марьям

Мать ребёнка: Биби

Рождение ребёнка
09.11.1890

Дочь: Маймунабану

Мать ребёнка: Биби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биби

Смерть
Неизвестно
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