Шарфи (Шафей)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Хурамша (Курамша)
Мать: Халимзяпар
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шарифзямал
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Махубхямал
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухаметгали
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бибигайша
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мухаметвали
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мухаметзариф
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1882
Сын: Махисарвар
Мать ребёнка: Биби
Рождение ребёнка
09.11.1890
Дочь: Маймунабану
Мать ребёнка: Биби
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Биби
Смерть
Неизвестно