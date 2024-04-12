Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна
Место рождения
Дата рождения27.08.1795
Дата смерти28.07.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1795
Отец: Третьяков Илларион Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1817
Рождение ребёнка
18.10.1819
Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович
Рождение ребёнка
23.01.1822
Рождение ребёнка
06.12.1823
Рождение ребёнка
19.12.1825
Рождение ребёнка
26.06.1827
Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович
Рождение ребёнка
28.05.1830
Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович
Рождение ребёнка
02.01.1832
Дочь: Щеткина Татьяна Логиновна
Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович
Рождение ребёнка
21.12.1834
Дочь: Жукова Мария Логиновна
Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович
Рождение ребёнка
1837
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1852