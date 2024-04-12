Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

27.08.1795

Дата смерти

28.07.1852

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1819 г.р.
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1827 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1795

Отец: Третьяков Илларион Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1819

Сын: Щеткин Дмитрий Логинович

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1827

Сын: Щеткин Павел Логинович

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1830

Сын: Щеткин Иван Логинович

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1832

Дочь: Щеткина Татьяна Логиновна

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1834

Дочь: Жукова Мария Логиновна

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Логин Егорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1852
Тверь, город Тверь, Тверская область
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